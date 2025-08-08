В Москве в годовщину грузинской агрессии прошла панихида по погибшим в Южной Осетии

Почтить память жертв конфликта и военнослужащих пришли дипломаты, депутаты, волонтеры

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Панихида по погибшим мирным жителям Южной Осетии, защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии прошла в Нижнем храме кафедрального собора храма Христа Спасителя в Москве в 17-ю годовщину грузинской военной агрессии, передает корреспондент ТАСС.

"Россия - наш основной стратегический партер, наш главный союзник. Это государство, которое позволило нам сохранить свою государственность. И, естественно, мы будем <…> идти по пути дальнейшей консолидации с Россией", - сказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в РФ Знаур Гассиев.

Депутат Московской городской Думы Сабина Цветкова отметила, что Южная Осетия пережила тяжелую и трагическую страницу своей истории. "Мы не имеем права забывать те страшные дни августа 2008 года и тех, кто погиб, защищая право на жизнь, свободу и достоинство. Россия всегда была и остается рядом с братским народом Южной Осетии. Поддержка, память и уважение к подвигу - это основа наших отношений и нашей общей истории", - сказала она ТАСС.

Почтить память жертв конфликта и военнослужащих пришли дипломаты, депутаты, волонтеры.

"17 лет назад ночью 8 августа над мирным Цхинвалом раздались выстрелы. Погибли и получили ранения тысячи людей. Тогда на защиту Южной Осетии встала наша страна, и ценой героических усилий кровопролитие удалось остановить. Мы никогда не забудем всех тех, чьи жизни оборвались в те страшные августовские дни", - сказала ТАСС депутат Московской городской Думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.

О конфликте

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.