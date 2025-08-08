На смотровой площадке Москвы-Сити откроется посвященная боксу выставка

Гости познакомятся с историей российского бокса, увидят награды, кубки и спортивный инвентарь, узнают о легендарных спортсменах и судьбоносных поединках

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории российского бокса, с 25 по 31 августа пройдет на смотровой площадке Panorama360 в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"С 25 по 31 августа самая высокая смотровая площадка Европы на 89 этаже башни "Федерация. Восток" станет центром притяжения для всех, кто интересуется спортом, историей и яркими впечатлениями. Panorama360 проведет праздничную неделю, приуроченную к Международному дню бокса, 130-летию Отечественного бокса и Чемпионату России по боксу среди мужчин, который в это время проходит в Екатеринбурге", - рассказали в пресс-службе.

Ключевым событием станет выставка "130 лет бокса", организованная совместно с Музеем спорта. На ней смогут познакомиться с историей российского бокса, увидеть награды, кубки и спортивный инвентарь, узнать о легендарных спортсменах и судьбоносных поединках. Также гостей ждет интерактивная программа, ежедневно на площадке будут работать спортивные установки. Так, в зоне "Удар на силу" можно будет проверить мощь своего удара, а в интерактивной VR-зоне - пройти виртуальные тренировки, сразиться на ринге и получить консультации инструкторов.

А 30 августа здесь пройдет встреча с известными спортсменами, автограф- и фотосессии, тематическая викторина, гостям вручат памятные подарки.