Активисты "Каравана антифашистов" передали помощь интернату в Мелитополе

Группа не в первый раз приезжает в исторические регионы России

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Активисты "Каравана антифашистов" из Италии, Германии и Франции передали гуманитарную помощь в мелитопольскую школу-интернат "Гармония", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Наша задача - это рассказать, что происходит в этом регионе и привести гуманитарную помощь детям. Мы уже не первый раз приезжаем на эти территории", - рассказал ТАСС лидер "Каравана антифашистов", член итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккиони.

Он передал помощь директору школы-интерната Виктору Клочко, который искренне поблагодарил активистов.

Это не первый визит "Каравана" в Донбасс и Новороссию, из-за чего, например, Давид и его группа в Италии постоянно находится под давлением властей.

"Караван антифашистов" включает в себя активистов из стран Европы и Южной Америки, в том числе, Италии, Франции, Германии, Мексики и так далее. Многие представители приезжали в исторические регионы России по несколько раз.