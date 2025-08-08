При строительстве транспортной развязки в общей сложности было уложено 18 тыс. тонн асфальтобетона

ТВЕРЬ, 8 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин принял участие в запуске движения по транспортной развязки на 385 км трассы М-11 "Нева" в Бологовском округе Тверской области. При строительстве развязки было уложено 18 тыс. тонн асфальтобетона и смонтировано 9,4 км металлического барьерного ограждения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Открытие в Бологовском округе, на 385 км трассы М-11, новой транспортной развязки - это значимое событие, которое позволит улучшить транспортную доступность северных и северо-восточных территорий Тверской области, повысит связанность Верхневолжья с Новгородской и Вологодской областями", - цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю.

По данным регионального правительства, при строительстве транспортной развязки в общей сложности было уложено 18 тыс. тонн асфальтобетона, смонтировано 9,4 км металлического барьерного ограждения, нанесено 14,4 км горизонтальной разметки. Кроме того, для безопасности автомобилистов в темное время суток установлено 143 опоры наружного освещения. "В пиковые дни на объекте было задействовано более 250 человек и 80 единиц техники", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию новой транспортной развязки поможет повысить качество транспортных услуг, предоставляемых пользователям автодорог. Благодаря ей отдаленные агломерации Тверской и Новгородской областей обеспечены дополнительной транспортной связью. "Отмечу, что в целом это часть большой работы по формированию международных транспортных коридоров и опорной сети дорог, охватывающей 2 160 населенных пунктов. Уверен, что главы Тверской и Новгородской областей смогут правильно использовать для развития территорий тот импульс, который дают новые дорожные объекты. Это возможность размещения новых туристических объектов, логистических и производственных комплексов, жилищного строительства. Благодарю дорожников, прорабов, инженеров" - подчеркнул Хуснуллин.