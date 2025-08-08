Монета номиналом три рубля из серии "Города" выполнена из серебра 925 пробы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "200-летие основания г. Черкесска". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом три рубля из серии "Города" выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф".

Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, со стеной памяти на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений деревьев и облаков. В нижней части монеты на матированном участке - надпись в три строки: "200/лет/Черкесск".

"Город был основан как станица Баталпашинская на месте одноименного русского укрепления на кубанской пограничной линии. За свою историю город трижды менял имя: Сулимов, Ежово-Черкесск, а с 1939 года он стал называться просто Черкесск", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.