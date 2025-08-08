Организованы выездные приемы граждан

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Сочи и Геленджика 8 августа, которые были вызваны временным ограничением на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Из-за введенных ограничений в работе международных аэропортов Южного транспортного региона задерживаются авиарейсы. В связи с этим транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров, организованы выездные приемы граждан", - сказано в сообщении.

Уточняется, что информация людей о нарушениях их прав также принимается по официальному телефону ведомства.

Ранее на работу аэропортов Сочи и Геленджика были введены ограничения. В пресс-службе авиагавани Геленджика сообщали о том, что на фоне ограничений один московский рейс задерживается на вылет, другой направлен на запасной аэродром. Сочинский аэропорт возобновил работу, в Росавиации сообщили о 17 самолетах, ушедших на запасные аэродромы на фоне вводимых ранее ограничений.

В новость внесена правка (16:49 мск) - четвертый абзац передается в новой редакции в связи с уточнением информации.