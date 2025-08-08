Ограничения сняли в связи с отменой угрозы атаки дронов

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгранстроя.

Ранее движение через пункт пропуска "Адлер" было приостановлено на фоне угрозы атаки украинских беспилотников на территории курортного Сочи. Ее отменили около 16:00 мск.

"В связи с отменой угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее СГБ Абхазии сообщала, что контрольно-пропускной пункт (КПП) "Псоу", расположенный на границе Абхазии с Россией, временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов. Ограничения распространялись как на пешеходном, так и на транспортном переходе. В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что в непосредственной близости к КПП образовалась автомобильная пробка протяженностью 2 км. В настоящий момент ограничения на КПП "Псоу" сняты.

Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Краснодарского края, в Сочи и Сириусе в частности. Людей на курорте эвакуировали с пляжей, укрыли в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных объектах.

На работу аэропортов Сочи и Геленджика были введены ограничения. В пресс-службе авиагавани Геленджика сообщали о том, что на фоне ограничений один московский рейс задерживается на вылет, другой направлен на запасной аэродром. Сочинский аэропорт возобновил работу, в Росавиации сообщили о 17 самолетах, ушедших на запасные аэродромы на фоне вводимых ранее ограничений.