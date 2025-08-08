Специально на праздник, устроенный Русским домом в Улан-Баторе, хозяева кофейни привезли для показа своих питомцев, в том числе кота породы русская голубая

УЛАН-БАТОР, 8 августа. /ТАСС/. Праздник в честь международного дня кошек впервые прошел в столице Монголии, где эти животные являются редкостью. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Российского центра науки и культуры, где собрались владельцы кошек для консультации с ветеринаром - выпускником российского вуза.

"Когда я уезжал учиться в Москву, большинство монголов держали дома собак - главных помощников кочевников, - рассказал выпускник Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина Баатархуугийн Нямсурэн. - Увидеть кошку в Монголии, в отличие от России, редкость, ведь это животное земледельческих народов. Но сейчас все больше монголов заводят кошек, поэтому я консультирую их неопытных владельцев".

Он ответил на множество вопросов хозяев кошек, в том числе владельцев уникальной столичной кофейни, где содержат 116 кошек разных пород. Специально на праздник, устроенный Русским домом в Улан-Баторе, хозяева кофейни привезли для показа своих питомцев, в том числе кота породы русская голубая.

"Еще советский писатель Иван Ефремов в книге "Дорога ветров" писал, что в Монголии не держат кошек из-за поверья, будто собака утром приходит посмотреть, жив ли ее хозяин, а кошка, не умер ли он. Сейчас это мнение меняется. В том числе благодаря такому первому празднику в Русском доме Улан-Батора", - поделилась впечатлениями владелица сиамского кота Батжаргалын Энхчимэг.