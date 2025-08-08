Финансиста Мовчана и актрису Мысину признали иноагентами

В реестр также включили политолога Михаила Долиева, блогера и активиста Андрея Сивенка и проект "Продолжение следует"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов финансиста Андрея Мовчана и актрису Оксану Мысину, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В Минюсте уточнили, что Мовчан и Мысина распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Они проживают за пределами России.

Кроме того, перечень иноагентов пополнили политолог Михаил Долиев, блогер и активист Андрей Сивенок и проект "Продолжение следует".