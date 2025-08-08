До введения чрезвычайной ситуации на территории округа действовал режим повышенной готовности

ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкальского края из-за ливневого паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Визуальное обследование подтопленных территорий сегодня дало нам основание для введения такого режима. Далее будут составлены акты обследования", - приводятся в сообщении слова главы округа Любови Сакияевой.

Уточняется, что вечером 7 августа в округе прошел мощнейший ливень продолжительностью около одного часа. Затем ночью 8 августа вал поверхностной воды пришел в село Кыра из степи. Были подтоплены улицы, приусадебные участки и подполья. До введения режима ЧС в округе действовал режим повышенной готовности.

По данным оперативной группы МЧС, сейчас угрозы жизни и здоровью населения нет. Для ликвидации последствий ливня задействована тяжелая техника.