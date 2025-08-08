Также в аэропорту открыли дополнительный зал для пассажиров задержанных рейсов

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Авиакомпании два дня будут стабилизировать расписание в аэропорту Сочи после ограничений из-за атак БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

"Сегодня, 8 августа, во время ограничения воздушного пространства 17 воздушных судов ушли на запасные аэродромы, 10 из которых уже вылетели в аэропорт Сочи. <...> В течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - сказано в сообщении.

В аэропорту открыли дополнительный зал для пассажиров задержанных рейсов.

"На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым согласно требованиям законодательства. Открыт дополнительный зал для размещения пассажиров с детьми, выставлены кулеры с водой", - говорится в сообщении.