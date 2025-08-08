С 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытия будет запрещена парковка

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на Крылатской улице в Москве 9 августа будет перекрыто из-за спортивного мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завтра будет временно закрыто движение для транспорта на улице Крылатская в связи с проведением Чемпионата России по триатлону. Движение будет закрыто с 07:00 до 13:00: на улице Крылатская от дома 2А до дома 14; в местном проезде между домом 2А и домом 2, строение 2 по улице Крылатская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 00:01 9 августа до окончания мероприятия на участках перекрытия будет запрещена парковка.