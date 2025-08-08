Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил их за службу

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Бойцам подразделения "Орлан" Белгородской области вручили 106 наград. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вручили награды 106 бойцам нашего подразделения "Орлан". Хочу сказать спасибо за службу! Вы всегда на боевых постах - оберегаете мирных жителей: детей, стариков, женщин. Защищаете их от атак беспилотников врага. Десятки тысяч людей благодарны вам", - написал он.

Глава региона отметил, что бойцы прикрывают от ударов БПЛА спецтехнику экстренных, ремонтно-восстановительных служб, рейсовые автобусы, сопровождают людей при их вывозе из населенных пунктов по дорогам с повышенной опасностью. С начала года "Орлан" совершил более 4 тыс. выездов.

Гладков добавил, что в настоящее время власти стараются рассмотреть все возможности по усилению материально-технического обеспечения и увеличению количества защищенного транспорта.