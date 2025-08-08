Впервые форум пройдет в трех городах

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Участники молодежного межрегионального форума "Команда 29" в Архангельской области разработают новые турмаршруты, а также создадут проекты для кампуса "Арктическая звезда". Как сообщает пресс-служба администрации региона, впервые форум пройдет в трех городах: Архангельске, Северодвинске и Коряжме.

"Старт "Команде 29" дали в Северодвинске. В этом году форум вышел на межрегиональный уровень: к участию присоединились молодые люди не только из разных муниципалитетов Поморья, но и со всей России. Новый формат проведения форума охватит сразу три города: Архангельск, Северодвинск и Коряжму, что позволит участникам обменяться опытом и по-новому взглянуть на потенциал северных территорий", - указано в сообщении.

Форум включает четыре тематических направления. Мастерская "От замысла до стартапа" в Северодвинске объединила молодых предпринимателей и авторов проектов. С 15 по 16 августа в Архангельске пройдет дизайн-сессия "От идеи до кампуса". Участники будут работать в нескольких образовательных треках: проектировать пространство, создавать медиаконтент. Также здесь будут разрабатывать фирменный стиль кампуса "Арктическая звезда".

С 22 по 24 августа в Коряжме пройдет лаборатория "От плана до маршрута", участники которой разработают туристические маршруты по Архангельской области. Темы варьируются от экологического и промышленного туризма до научного волонтерства. Финалом форума станет защита проектов в рамках конкурса "Росмолодежь.Гранты", которая состоится 2 октября в Архангельске. Лучшие инициативы получат поддержку до 500 тысяч рублей.

Форум "Команда 29" является программой Центра молодых исследователей "Полюс" и регионального агентства по делам молодежи, которая реализуется областным молодежным центром в рамках национального проекта "Молодежь и дети".