В Ингушетии запустят проект создания муниципальных центров управления

МАГАС, 8 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии запускают в республике проект создания в населенных пунктах муниципальных центров управления (ЦУР), поскольку около трети обращений, поступающих в республиканский ЦУР, касаются муниципалитетов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Встретился с начальником управления по работе с Северо-Кавказским федеральным округом АНО "Диалог Регионы" Артемом Павленко, руководителем ЦУР Ингушетии Берсом Банхаевым и главой администрации главы и правительства Анзором Мархиевым. Обсудили работу ЦУР по цифровой трансформации государственных управленческих процессов и определили дальнейшие планы совместной деятельности, направленной на повышение эффективности обратной связи и информирования населения. Для этого планируем запустить в республике проект муниципальных центров управления", - написал Калиматов.

По его словам, создание новых центров муниципального уровня позволит усилить работу с людьми и оперативнее решать проблемы.

"Оперативный мониторинг и быстрое реагирование на возникающие проблемы позволят минимизировать риск возникновения социально-политических угроз и не допустить эскалации в кризисных ситуациях. Около трети всех онлайн-обращений в Ингушетии относятся к муниципальному уровню. МЦУ усилят работу с цифровой обратной связью, обеспечат глав муниципалитетов аналитическими данными для принятия более эффективных решений, улучшат контроль за исполнением запросов жителей и повысят уровень информирования о работе местных администраций", - добавил глава региона.

Также Калиматов отметил, что республиканский ЦУР уже начал работу по созданию новых центров, а власти региона приступили к проработке организационных и технических вопросов.