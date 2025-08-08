Это будет полноценная магистраль, которая соединит Солнцево, Бутово и скоростной диаметр до Ленинградки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Открытие магистрали, которая соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с дублером МКАД в Новой Москве, планируется в конце 2025 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

"Большой пуск в конце года, который соединит Московский скоростной диаметр с дублером МКАДа, который идет по Новой Москве. И это будет такая полноценная магистраль, которая соединит, по сути дела, Солнцево, Бутово и скоростной диаметр до Ленинградки", - сказал он.

Собянин добавил, что, помимо дорожной сети, в Москве активно развивается метрополитен. "Мы открыли первые два участка [Троицкой линии метро], в сентябре откроем третий участок, который соединит от "Новаторской" до "ЗИЛа", ну а в дальнейшем от "Коммунарки" пойдем в сторону Троицка", - заключил он.