В льготную категорию включены бойцы и лица, которые были отмечены наградами в ходе отражения накатов ВСУ на область, но не получили статуса ветерана боевых действий

КУРСК, 8 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал закон, согласно которому право на бесплатное предоставление земельных участков в регионе получат участники отражения атак ВСУ на его территорию, не имеющие статуса ветерана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подписал закон "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области". Внесение изменений в закон было поддержано депутатами Курской областной думы. Внесенные поправки расширяют право на получение земли: теперь в льготную категорию включены военнослужащие и лица, которые были отмечены наградами в ходе отражения накатов ВСУ на Курскую область, но не получили статуса ветерана боевых действий", - написал Хинштейн.

Он отметил, что новый закон касается тех, кто проявил себя в ходе отражения атак на территорию РФ, вооруженных провокаций на государственной границе и на территориях, прилегающих к зоне СВО.