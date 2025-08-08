В РАН объяснили внесение новых слов в орфографический словарь

Это необходимо для установления их написания

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Внесение новых слов в академический орфографический словарь необходимо для установления их единообразного написания, сообщил ТАСС научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

"Вообще фиксация слова в орфографическом словаре, конечно, свидетельствует о том, что слово стало фактом русского языка. Но главная задача орфографического словаря - ответить на вопрос, как правильно писать слово, если пишущий уже решил его использовать", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что якобы Российская академия наук официально внесла в русский язык 657 новых слов. "Хотя, конечно, слова внесла в словарь не Российская академия наук, а авторы орфографического словаря, опубликованного на ресурсе "Академос" Института русского языка РАН", - уточнил Пахомов

Среди ранее внесенных слов: "тиктокер", "пауэрбанк", "смузи", "раф", "личка", "движуха" и другие. Ученый пояснил, что, к примеру, слово "пауэрбанк" уже стало словом русского языка и используется независимо от того, есть оно в словарях или нет. "Но кто-то называет пауэрбанком, кто-то пауэрбэнком, а кто-то и вовсе повербанком", - сказал ученый.

"И вот нормативный орфографический словарь в соответствии со своими задачами - установить единообразное написание слов - кодифицирует пауэрбанк. Теперь разнобой в письме устраняется, устанавливается норма написания уже давно существующего слова", - уточнил он.

Как рассказал Пахомов, работа над пополнением "Академоса" идет непрерывно, и каждый год вносится несколько сотен новых слов. "И до конца года, я думаю, появится еще какое-то количество словарных статей", - подытожил он.