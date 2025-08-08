Проект направлен на воспитание экологической культуры у школьников

ТЮМЕНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. детей из Тюменской области, Ямала и Югры станут участниками экосмен в детском лагере "Ребячья республика" по проекту "Экогерои: дети за краснокнижную природу" тюменской ассоциации "Мы вместе" летом 2026 года. Проект направлен на воспитание экологической культуры у школьников от 7 до 17 лет, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

"Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения региона победила в конкурсе с проектом "Экогерои: дети за краснокнижную природу". <...> Участниками экосмен станут ребята из Тюменской области, Югры и Ямала. Мероприятия проекта охватят более 3 600 детей. <...> Проект Тюменской области будет реализован летом 2026 года", - говорится в сообщении.

Участникам предстоит познакомиться с краснокнижными видами животных и растений, а также с уязвимыми экосистемами юга Тюменской области и получить живой опыт взаимодействия с природой. Их ждут занятия, работа с оборудованием и создание собственных экопроектов, уточнили в пресс-службе ассоциации. Кроме этого, они получат возможность встретиться с экспертами и пройти экоквест по завершении смены.

Проект "Экогерои" создан ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе". Педагоги и вожатые в рамках проекта пройдут обучение и станут наставниками в области экопросвещения.