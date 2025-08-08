В послевоенные годы эти иконы прошли реставрацию в центре Грабаря

ПСКОВ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника представили в Москве в реставрационном центре имени Грабаря иконы XVI века, которые в годы Великой Отечественной войны были похищены фашистами и вывезены за пределы Советского Союза. Об этом сообщила ТАСС гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Уникальные иконы из праздничного ряда XVI века Псковского музея-заповедника представили в реставрационном центре имени Грабаря в рамках выставочного проекта "Спасти и сохранить". Он рассказывает о судьбах произведений, переживших войну, и о реставраторах, ставших их защитниками. На выставке можно увидеть сразу восемь икон из собрания Псковского музея-заповедника, которые во время Великой Отечественной войны были похищены фашистами, а затем возвращены после 1945 года", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что в послевоенные годы эти иконы прошли реставрацию в центре Грабаря. В их числе: иконы "Благовещение", "Рождество Христово", "Сретение Господне", "Вход Господень в Иерусалим", "Преображение Господне", "Воскресение - Сошествие во ад", "Вознесение Господне", "Успение Богоматери" из праздничного ряда XVI века.

"В 1941-1944 годы псковское собрание икон было вывезено немецко-фашистскими оккупантами в Ригу, а оттуда в Германию. После капитуляции Германии большая часть культурных ценностей, перемещенных из Новгорода, Пскова, пригородов Ленинграда и других регионов СССР и Европы, была сосредоточена в Мюнхенском сборном пункте в американской зоне оккупации, где американскими и советскими специалистами проводились идентификация принадлежности культурных ценностей и их подготовка к возврату", - уточнила Мельникова.

В 1968-1970 годы эти иконы были отреставрированы, в том числе раскрыты от поздних записей, искажавших подлинную живопись, реставраторами центра имени Грабаря. Эти 8 икон относятся к одному из направлений псковской живописи периода активного строительства высоких иконостасов. Иконы доступны для осмотра в реставрационном центре имени Грабаря в Москве до 26 сентября.

"Это направление псковской иконописи, тяготеющее к московскому искусству, не имело широкого распространения. Для него характерны тонкий красочный слой, лишенный обычной для Пскова плотности и выразительности, приглушенный колорит, измельченность деталей, использование московских прорисей, в основном без каких-либо дополнений. Однако даже в рамках этого направления псковские иконописцы выдают свое стремление к самобытности, вводят излюбленные детали, такие как киноварные лучи Фаворского света в Преображении и мандорла в Успении Богоматери", - сказала Наталья Мельникова.

Псков в годы войны

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - "Линия пантеры".