В них ориентировочно находится 109 детей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 19 населенных пунктов Лиманской общины. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

"Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Дубрава, Закетное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины", - написал он в своем телеграм-канале.

Всего в этих населенных пунктах ориентировочно находится 109 детей, добавил Филашкин.

В последнее время власти подконтрольной Украине части ДНР объявляют об эвакуации населенных пунктов довольно часто из-за приближения линии фронта.