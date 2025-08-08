За 8 августа власти эвакуировали 185 человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украинские власти эвакуировали 185 человек из микрорайона Корабел в Херсоне на юге страны, а за последние семь дней количество эвакуированных составило 1 411 человек. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин.

"За сегодняшний день из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек <...>. Всего за семь дней из Острова (то же, что и Корабел - прим. ТАСС) были вывезены 1 411 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Карантинный остров, на котором находится микрорайон Корабел, стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы".