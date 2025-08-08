В Туапсе ликвидировали последствия наводнения

Очищены более 400 объектов

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Последствия подтопления полностью ликвидированы в Туапсинском районе, вода сошла со всех территорий, специалисты очистили и продезинфицировали 454 объекта, включая жилые дома и социальные учреждения. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В Туапсе ликвидируют последствия подтопления. Обстановка стабильная. Вся территория, домовладения, объекты освободились от воды. Очищено, продезинфицировано придомовых территорий и жилых домов - 454", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что в ходе работ было обработано 15 многоквартирных домов, 230 выгребных ям, 85 индивидуальных колодцев и 3 социальных учреждения. Особое внимание уделено пляжным зонам - все подтопленные участки расчищены и ежедневно дезинфицируются.

Специалисты провели 1 772 лабораторных исследования морской воды, включая 70 проб из зоны подтопления. По данным на 8 августа 2025 года, все показатели соответствуют санитарным требованиям.

Для профилактики инфекционных заболеваний среди пострадавших жителей и спасателей организована вакцинация против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, случаев групповых заболеваний не зарегистрировано, подытожили в Роспотребнадзоре.

Из-за проливных дождей 3 августа в Туапсинском муниципальном округе выпала двухмесячная норма осадков, в реках резко поднялся уровень воды, подтопило семь населенных пунктов. В муниципалитете был введен режим ЧС. В зоне подтопления находились порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов.