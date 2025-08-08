В школах региона решается вопрос замены старых федеральных учебников на новые для учащихся 5, 6 и 7 классов

ГРОЗНЫЙ, 8 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт десяти школ проведут в Чечне до начала учебного года. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В текущем году идет строительство с опережающим графиком семи новых школ и семи детских садов. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. До 20 августа этого года завершится капитальный ремонт 10 школ", - написал Кадыров.

В школах региона, по его словам, решается вопрос замены старых федеральных учебников на новые для учащихся 5, 6 и 7 классов. "Уже в наших школах их выдано 157 тысяч экземпляров, а до 20 августа школы получат учебники по чеченскому языку и чеченской литературе", - добавил Кадыров.

Кроме того, в 367 школах региона оснастили материально-технической базой кабинеты по дисциплинам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд". В этом году в регионе выросло число студентов по программе целевого обучения, что позволит улучшить ситуацию с нехваткой учителей по ряду дисциплин.