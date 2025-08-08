Концертный директор артиста Вячеслав Смородинов отметил, что пока о выписке речи не идет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, который неделю назад был госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, остается в больнице, пока о выписке речи не идет. Об этом сообщил ТАСС концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

"Иван Иванович остается в больнице. Пока о выписке речи не идет. Ему то лучше, то хуже, но он очень сильный духом человек, моряк все-таки бывший. Старая закалка", - сказал собеседник агентства.

2 августа сообщалось, что 94-летний Краско был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи кормили его через зонд. Смородинов отмечал, что ему нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов.

Иван Краско - выдающийся российский актер театра и кино, народный артист РФ. Начал карьеру как офицер-артиллерист, окончив военно-морское училище в 1953 году, но затем радикально сменил путь, получив высшее образование в Ленинградском театральном институте. Уже 60 лет (с 1965 года) служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значительных ролей классического и современного репертуара. Снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая работы с режиссерами Владимиром Бортко ("Афганский излом", "Тарас Бульба"), Станиславом Ростоцким, Виктором Трегубовичем.