Рицинский национальный парк в Абхазии 9 августа вновь откроют для посещения

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) с 9 августа вновь откроют для посетителей. Дорога на высокогорное озеро Рица расчищена после сошедшего в пятницу селя, сообщает Telegram-канал парка.

Ранее директор парка Адамур Багателия сообщал ТАСС, что в районе Голубого озера по дороге к высокогорному озеру Рица около 9 утра сошел мощный сель, перекрыв трассу. Стихией снесены стеклянный мост через реку Бзыбь, а также машины и частные постройки, пострадавших нет.

"Уважаемые жители и гости Абхазии, рады сообщить, что с 9 августа въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка будет открыт. Сотрудники РРНП завершили основные работы по расчистке дороги. Работы будут продолжены без ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.