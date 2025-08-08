По данным УФАС региона, в числе нарушений мэрией установлен срок аренды, превышающий допустимый и установленный Земельным кодексом РФ, несоблюдение требования кодекса в части внесения задатка единым платежом

МАГАС, 8 августа. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии выявило большое количество нарушений при проведении торгов земельного участка площадью почти 30 тыс. кв. м сотрудниками мэрии столицы региона - Магаса. Они будут привлечены к административной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе УФАС.

"Управлением рассмотрены жалобы и проведена проверка в отношении мэрии города Магас при проведении аукциона земельного участка площадью 29 305 кв. м, выявлены множественные нарушения. Принято решение признать действия мэрии нарушающими требования законодательства РФ при проведении аукциона, а также выдано предписание об их устранении. Дело передано должностному лицу для привлечения виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления, в числе нарушений мэрией установлен срок аренды, превышающий допустимый и установленный Земельным кодексом (ЗК) РФ, несоблюдение требования кодекса в части внесения задатка единым платежом.

"Кроме того, договор аренды содержит условия, по которым плата за землю подлежит изменению, договор аренды земельного участка позволяет сторонам заключить его на новый срок после окончания действия, разрешена передача земельного участка в субаренду, что тоже противоречит ЗК РФ", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что столичная мэрия не указала в извещении информацию о технологическом присоединении к сетям теплоснабжения, тогда как закон обязывает указывать наличие сетей газа, тепла, водоснабжения и водоотведения при сдаче в аренду участка для строительства на его территории зданий.