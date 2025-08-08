В нем бесплатно, по полису ОМС, смогут проходить обследование пациенты с сахарным диабетом

ЭЛИСТА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии при господдержке открыли в Элисте первый региональный эндокринологический центр, где бесплатно, по полису ОМС, смогут проходить обследование пациенты с сахарным диабетом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Теперь лечение и обследование пациентов с сахарным диабетом станут удобнее и доступнее, а главное - в пределах нашего региона. Земляки будут получать качественную медицинскую помощь от квалифицированных местных специалистов на базе республиканской больницы им. П. П. Жемчуева. В клинику будут направлять взрослых пациентов со всей республики, за одно посещение они смогут пройти обследование и получить консультации сразу у нескольких врачей. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС", - написал он.

Хасиков уточнил, что центр оснащен современным оборудованием, которое будут применять как для осмотров, так и для лечения. В частности, впервые в республике появились оснащенные современным оборудованием кабинеты "Диабетическая стопа" и офтальмологический с лазерной операционной для коагуляции сетчатки глаза, раньше пациенты могли пройти процедуру только за пределами региона. При лечебном учреждении будет действовать Школа сахарного диабета, где пациенты смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, коррекции инсулина, правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.

Специализированное медицинское подразделение для оказания помощи больным сахарным диабетом, оснащенное высокотехнологичным медоборудованием на сумму около 100 млн рублей, появилось в Калмыкии благодаря федеральной программе "Борьба с сахарным диабетом" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В республике будет выстроена единая маршрутизация пациентов с эндокринными заболеваниями, что обеспечит доступность и качество специализированной помощи, усилит профилактику сахарного диабета, снизит смертность и повысит продолжительность жизни жителей Калмыкии, уточнили в пресс-службе правительства региона.

"Наша задача - сделать так, чтобы земляки получали качественное медицинское обслуживание у себя дома, в родной республике. И мы к этому неустанно идем", - добавил Хасиков.