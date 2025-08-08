Они станут участниками трехдневного слета талантливой молодежи "Фишт", который пройдет с 9 по 11 августа в горной части республики

МАЙКОП, 9 августа. /ТАСС/. Межрегиональный слет талантливой молодежи пройдет с 9 по 11 августа у подножия горы Фишт в Адыгее, объединив 545 представителей шести регионов России, а также Абхазии. Среди приглашенных гостей мероприятия - ветераны специальной военной операции, сообщили в Комитете Республики Адыгея по делам молодежи.

"545 активных и одаренных девушек и юношей из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Херсонской области, а также гости из Абхазии станут участниками трехдневного слета талантливой молодежи "Фишт", который пройдет с 9 по 11 августа в горной части Республики Адыгея. Это представители молодежных сообществ региона, включая студентов, работающих специалистов, активистов общественных организаций, представителей сферы молодежной политики, а также приглашенные гости, в числе которых сотрудники органов власти и ветераны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отбор участников проводился на основе достижений в образовании, науке, спорте, культуре и общественной деятельности. Для молодых людей подготовлена насыщенная программа, где они смогут проявить свои таланты. Это мастер-классы по золотому шитью, игре на музыкальных инструментах, адыгским танцам и верховой езде, будут открыты площадки с настольными, национальными и математическими играми. Запланированы выступления пост-фолк-группы "Мыст" и спортивные активности - зарядка с самбистом, членом сборной России по самбо Расулом Наш, метание и удержание камня, стрельба из лука, перетягивание канатов и другие. Также пройдет патриотический флешмоб и адыгэджэгу (национальные танцы).

Ключевым событием станет традиционная встреча участников слета у костра с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и членами кабинета министров республики, где молодежь сможет поделиться своими идеями и инициативами. По словам руководителя региона, "Фишт" - это уникальная возможность заявить о себе. Власти готовы помогать в реализации общественно значимых инициатив, чтобы каждый из ребят получил возможность максимально раскрыть свой потенциал.

Слет талантливой молодежи "Фишт" впервые прошел в 2017 году по инициативе Мурата Кумпилова и с тех пор стал ежегодной традицией. Его организаторами выступают Комитет Республики Адыгея по делам молодежи, а сопровождением пешего похода, размещением в палаточном лагере у подножия горы Фишт и экскурсионной программой занимается туроператор "Оштен-тур". Безопасность участников обеспечат сотрудники силовых структур и Кавказского заповедника, медицинское сопровождение - волонтеры-медики региона.