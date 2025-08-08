МИД: иностранцы с 23 августа смогут находиться в РФ по электронный визе 30 дней

Нововведение будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями при сохранении должного уровня миграционного контроля, отметил директор Консульского департамента ведомства Алексей Климов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС подтвердил, что иностранные граждане с 23 августа смогут находиться в России по единой электронной визе не 16, а 30 дней.

"Хочу обратить внимание на то, что с 23 августа вступит в силу законодательная норма, в соответствии с которой увеличится срок действия единой электронной визы - с 60 до 120 суток, а также разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в Российской Федерации - с 16 до 30 суток", - сказал он.

"Данное нововведение будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля - единая электронная виза по-прежнему останется однократной", - указал Климов.

Дипломат напомнил, что единая электронная виза дает право на въезд в РФ и пребывание в ней гражданам 64 иностранных государств, включенных в перечень, утвержденный правительством России. "Так, с декабря 2024 года в него были включены 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини. Кроме того, из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан", - отметил Климов.

"Актуализированный перечень стран представляется на данном этапе оптимальным", - добавил директор Консульского департамента МИД РФ, отвечая на вопрос, ведется ли сейчас работа по расширению списка стран, гражданам которых будет доступно оформление единой электронной визы.

