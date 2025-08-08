Цифровизация, которой объясняли отмену этих штампов, "не может заменить обычные документы", считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Отмена обязательных записей в паспортах о браке и о детях была огромной ошибкой, которую необходимо исправить. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

С 2021 года отметки в паспортах РФ о браке и о наличии детей были переведены в разряд необязательных, их делают только по желанию граждан.

"Решение сделать информацию о регистрации и расторжении брака, а также о наличии детей необязательной в паспорте, на мой взгляд, является огромной ошибкой, которая ничем не объяснима", - сказал Рыбальченко.

По его словам, цифровизация, которой объясняли отмену этих штампов, "не может заменить обычные документы". Он напомнил, что отметки в паспорте о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности остаются обязательными. "Тогда непонятно, почему семейное положение и наличие детей необязательны в паспорте. Президент [РФ Владимир Путин] объявил о необходимости формирования семейноцентричной политики - это должно наблюдаться во всем, в том числе и в сфере цифровизации", - подчеркнул глава комиссии ОП РФ.

По словам Рыбальченко, "триумфальное шествие цифровизации" влечет за собой огромные риски. Он подчеркнул важность того, чтобы информация о семейном положении и наличии детей была доступна в бумажном виде. "Сейчас люди могут столкнуться с ситуацией в общественном месте, когда ребенка просто заберут, потому что у взрослого нет никаких документов, что это его ребенок. Он нигде не отмечен, нигде не сказано, что это его папа, а верить на слово ребенку, даже если он что-то скажет, никто не обязан. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал и родителям не отказываться от простановки штампа в паспорте о наличии несовершеннолетних детей", - объяснил собеседник агентства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") сообщала ТАСС, что парламентарии получают просьбы о возвращении обязательных отметок о браке и детях в паспортах. По ее словам, несмотря на перевод данных в электронный вид, граждане высказывают пожелания о том, чтобы дублировать эту информацию в паспорте, чтобы было понятно, "что за человек перед тобой стоит".