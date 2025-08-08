Также массовые праздничные мероприятия пройдут на Чукотке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Празднование Международного Дня коренных малочисленных народов мира началось в столице Камчатки. Из-за погодных условий место проведения перенесли из центра Петропавловска-Камчатского в краевую библиотеку, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Начались мастер-классы, на которых камчатские мастера не только научат создать красивые этнические сувениры на память, но и продемонстрируют свои искусные изделия. Далее гостей ждет гастрономический фестиваль-конкурс "Экологическая кухня северных народов Камчатки". Участники приготовят лучшие национальные блюда, отражающие традиционные вкусы коренных жителей края. После этого начнется концертная программа от национальных ансамблей, а завершится праздник славянским хороводом", - рассказали в оргкомитете мероприятия.

На Чукотке пройдут массовые праздничные мероприятия в честь Международного дня коренных народов мира пройдут 9 и 10 августа. В программе - спортивные соревнования и концерты, выставки. На главной площади Анадыря 9 августа выступят национальные ансамбли, пройдут состязания по национальным видам спорта. Желающие смогут выявить сильнейших в перетягивании палки, прыжке с колен, перетягивании ленты шеей и метании аркана. Также запланирована ярмарка рукоделия и традиционные угощения. В Чукотском районе День коренных народов отметят мини-регатой. Командные соревнования по гребле пройдут в селе Лорино.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Эта дата выбрана в ознаменование первого заседания Рабочей группы ООН по коренным народам, которое состоялось в Женеве в 1982 году.