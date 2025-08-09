Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров напомнил, что "в Трудовом кодексе РФ штрафа как типа дисциплинарного взыскания не существует"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Работодатель может лишить сотрудника премии за дисциплинарный проступок, только если он прописан в нормативном акте организации, а штрафы в Трудовом кодексе РФ не предусмотрены. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Работодатель может лишить работника премии за дисциплинарный проступок (опоздание, несоблюдение дресс-кода и тому подобное), но только если такой вид наказания установлен в нормативном акте организации. Иными словами, работника лишают премии не в качестве дисциплинарного наказания, а как следствие назначения дисциплинарного наказания", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что "в Трудовом кодексе РФ штрафа как типа дисциплинарного взыскания не существует".

"Депремирование - это не штраф и не дисциплинарное взыскание. Это когда работодатель не выплачивает работнику бонус, так как он не выполнил условия, по которым обычно этот бонус выплачивается", - сказал Машаров. По его словам, порядок лишения премии работника закрепляется во внутреннем нормативном акте о премировании.

"Оснований для депремирования множество, вот основные: наличие у работника в периоде премирования дисциплинарного взыскания, увольнение в период премирования, не полностью отработанный период премирования, невыполнение плана или задачи, получение жалобы от клиента и срыв сроков", - уточнил член ОП РФ.

С 1 сентября вступают в силу поправки в трудовой кодекс, которые ограничивают произвольное снижение премий сотрудникам. "Депремирование разрешается применить только в том периоде, когда сотрудника привлекли к ответственности, а уменьшение премии не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%", - напомнил Машаров.