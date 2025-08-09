Для обеспечения безопасности движения Госавтоинспекция организовала дежурства ДПС на выезде в поселок Соловьевск, из города Тынды и на мосту через реку Средний Ольдогой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Продлено ограничение на движение крупногабаритного транспорта на участке федеральной трассы "Лена" в Амурской области, где произошло обрушение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Лена".

"В Амурской области на участке трассы А-360 "Лена" продлевается ограничение на проезд крупногабаритного транспорта. <…> Движение транспортных средств массой более 3,5 тонн на участке трассы 39 км - 160 км на данный момент закрыто. Работы по восстановлению участка затруднены из-за ухудшения погодных условий (обильные осадки в виде дождей)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 августа был запущен проезд для легкового транспорта по построенной временной объездной дороге. При этом движение осуществляется с периодическими ограничениями для снижения нагрузки на сооружение. Сейчас работы на временном объезде продолжаются, задействовано 19 единиц спецтехники.

Специалисты ФКУ Упрдор "Лена" круглосуточно мониторят состояние аварийного участка. Для обеспечения безопасности движения Госавтоинспекция организовала дежурства дорожно-патрульной службы на выезде в поселок Соловьевск, из города Тынды и на мосту через реку Средний Ольдогой.

Днем 5 августа из-за обильных осадков произошло разрушение арочной конструкции мостового сооружения, что привело к обрушению дорожного полотна на участке федеральной трассы "Лена". Ограничение движения для всех видов транспорта с 39-го по 160-й км было введено с 16:15 (10:15 мск) 5 августа. Планировалось, что ограничения будут сняты 9 августа.