В район проведения акции стянуты усиленные отряды правоохранителей

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Группы ультраправых активистов проводят традиционные акции протеста в районе, где расположено посольство России в Токио, приуроченные к 80-й годовщине вступления СССР в войну против Японии, передает корреспондент ТАСС.

Ультраправые на грузовиках и фургонах, расписанных националистическими лозунгами и оснащенных громкоговорителями, курсируют по прилегающим к посольству улицам. Непосредственно к зданию российской дипломатической миссии в центре Токио автомобили ультраправых с водруженными на них флагами времен японской императорской армии подъехать не могут - все подъезды к нему перекрыты полицией. Для обеспечения безопасности в район стянуты усиленные отряды правоохранителей, однако обычно такие митинги проходят без каких-либо столкновений или инцидентов.

Через громкоговорители ультраправые, в частности, требуют возвращения "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) и выкрикивают антироссийские лозунги. Слышны и критические выпады в адрес США - 9 августа в Японии также отмечают 80-ю годовщину американской атомной бомбардировки города Нагасаки.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.