Не сделал этого Сигэру Исиба и на церемонии по случаю годовщины бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Нагасаки Сиро Судзуки, выступая на церемонии по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки, ни разу не упомянули, что ее в 1945 году осуществили США.

Три дня назад в ходе мемориальной церемонии по случаю годовщины бомбардировки Хиросимы мэр города Кадзуми Мацуи и глава правительства Исиба также напрямую не называли США как страну, совершившую ядерный удар по городу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании также не сделал этого.

Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно никогда не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В прошлые годы японские премьеры и мэры двух городов в своих выступлениях на церемониях, посвященных трагедии, также напрямую не называли Соединенные Штаты. В то же время в мемориальном музее мира как в Хиросиме, так и в Нагасаки представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью". Экс- президент Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Американский лидер Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока, так и в этот раз.