В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 22 градусов тепла

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь и температура до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночь на воскресенье может похолодать до плюс 12 градусов.

Ветер будет западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.