Злоумышленники обещают детям подарки или особые предметы в игре или якобы проводят розыгрыши, которые на самом деле являются обманом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Обещание подарков или особых предметов, а также розыгрыши в игровой валюте являются уловками, на которые идут мошенники в онлайн-играх, чтобы выманить у детей персональные данные или деньги. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так, в управлении отметили, что мошенники часто подыскивают потенциальных жертв среди детей в игровых сообществах. Самая популярная игра Roblox. Там аферисты начинают с детьми безобидное общение, а чтобы завоевать доверие могут использовать фейковые аккаунты популярных стримеров и блогеров.

Установив контакт в ходе общения, злоумышленники обещают детям подарки или особые предметы в игре или якобы проводят розыгрыши, которые на самом деле являются обманом. Их истинной целью является выманить деньги или персональные данные. Еще аферисты убеждают детей взять в руки телефон родителей и перевести деньги. Кроме того, они могут попросить отправить фото банковской карты родителей или ввести коды подтверждения.

Такие уловки, призывы к таким действиям должны сразу насторожить ребенка, отметили в МВД. В киберполиции советуют не выполнять данные указания, прекратить общение и поделиться со взрослыми данной информацией.