МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Запад пытается обесценить вклад советских солдат и офицеров в победу над фашизмом, поэтому важно сохранить память о своих героях и не допустить попыток переписывания истории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В марте 2025 года Госдумой был принят закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы.

"В мире начинают забывать победителей, переписывать историю, и президент не случайно выступил с такой законодательной инициативой. Нам важно защитить память о тех, кого уже нет", - сказал Володин, слова которого приводит сайт Госдумы.

Он отметил, что только у страны, народ которой уважает свою историю и помнит ее героев, есть будущее. "Это особенно важно в условиях вызовов и угроз, попыток Запада обесценить вклад советских солдат и офицеров в победу над фашизмом", - сообщил председатель Госдумы.

Ленинградская битва стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В общей сложности сражения развернулись в Ленинградской области, в Эстонской ССР, на западе Калининской области, на юге Карело-Финской ССР и на территории Балтийского моря. В Битве за Ленинград участвовали войска Северного и Северо-Западного, Ленинградского и Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения авиации дальнего действия и войск противовоздушной обороны территории страны, Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также жители Ленинграда и Ленинградской области.