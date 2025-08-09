Массовые задержки авиарейсов в Сочи зафиксированы в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Массовые задержки авиарейсов в Сочи зафиксированы в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска. Вылета ожидают около 1,6 тыс. пассажиров, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского по причине позднего прибытия воздушных судов отложено выполнение рейсов авиакомпаний "Нордстар" и "Северный ветер" в Сочи, ожидают вылета более 500 пассажиров, из них 54 ребенка", - говорится в сообщении.

Вылет рейсов авиакомпаний "Россия", "Икар", "Победа" и Nord Wind в Сочи по этой же причине задерживается в аэропортах Томска, Новосибирска и Новокузнецка. Посадки ожидают свыше 690 пассажиров.

В аэропорту Норильска объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "Нордстар" в Красноярск и Екатеринбург. Более 400 пассажиров, в том числе 14 детей, ожидают вылета.

Транспортные прокуратуры в регионах проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.