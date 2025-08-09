Его общая площадь составит более 1 тыс. га

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление о создании на территории ЛНР природного заказника федерального значения "Юницкий". Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Заказник создается на территории Беловодского муниципального округа ЛНР. Его общая площадь составит более 1 тыс. га. Эта территория охватывает все типы местностей долины левого берега реки Деркул, в том числе степные участки, пойменные луга, а также водораздел между речками Камышная и Деркул", - говорится в сообщении. В кабмине подчеркнули, что главной целью работы специалистов станет сохранение ландшафта Деркульской и Старобельской степей.

Отмечается, что на территории заказника обитает ряд видов животных и растений, которые внесены в Красную книгу России. Например, анакамптис рыхлоцветковый, пион тонколистный, жук-олень, филин и обыкновенная горлица.

Природную территорию назвали в честь русского ученого и лесничего Константина Юницкого. "Создание заказника направлено на исполнение мероприятий программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - добавили в кабмине.