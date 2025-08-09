В 2025 году фестиваль посвящен годовщине 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" стартовал в парке Победы на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС. В 2025 году фестиваль посвящен годовщине 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества.

"Для Москвы как столицы многонациональной страны этот фестиваль особенно важен - он объединяет жителей и гостей города вокруг общих ценностей, исторической памяти и национального самосознания. В годовщину 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества "Русское поле" приобретает особое значение, ведь именно через искусство и культуру мы сохраняем связь с подвигом наших предков, воспитываем в молодом поколении гордость за Родину и патриотизм. Это площадка, где каждый может прикоснуться к русской культуре, ощутить ее силу и красоту, внести свой вклад в укрепление духовного и культурного потенциала всей страны", - сказал журналистам руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Посетителей ждут 12 тематических площадок, посвященных народной культуре, ремеслам, истории, поэзии, гастрономии, моде, музыке и семейному досугу. В программе фестиваля в этом году нашли отражение темы сохранения культурного наследия и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, популяризации народного искусства и поддержки региональных творческих коллективов и мастеров.

Как уточнили организаторы, на конкурс и культурную программу поступило рекордное количество заявок из регионов России и зарубежья - более 600. В итоговую программу вошли свыше 1,5 тыс. участников из 62 регионов страны.

Прямая трансляция ключевых событий фестиваля доступна на официальном сайте фестиваля, во "ВКонтакте" и "Одноклассники" и на портале культура.рф. Вход на все мероприятия свободный. Организатор фестиваля - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

О локациях

Духовным и просветительским центром фестиваля стала "Славянская слобода" - площадка у храма Георгия Победоносца, посвященная христианскому наследию Руси, связи веры, истории и подвига. Торжественная церемония открытия началась с молебна. В течение дня пройдут открытые лекции, дискуссии и встречи с представителями Русской православной церкви, а также показы фильмов и мультфильмов. Темами обсуждений станут 1135-летие со дня рождения святой княгини Ольги, история православной миссии в России, роль церкви в Великой Отечественной войне.

Интерактивные показы с участием реконструкторов в форме и снаряжении времен Великой Отечественной войны пройдут на "Поле славы". Посетители увидят в действии артиллерийские и пулеметные расчеты, работу полевого госпиталя и тыла, а также познакомятся с образцами стрелкового оружия и униформы Красной армии. Состоятся театрализованные состязания в духе фронтовых агитбригад.

Площадка "Поэтический рубеж" организована как пространство патриотической поэзии. Здесь пройдет финал Всероссийского конкурса "О Подвиге, о Родине, о Славе", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники из разных регионов выступят в двух категориях - авторской и чтецкой. Работы оценит профессиональное жюри. Также запланированы концертные выступления, импровизационные поэтические турниры, свободный микрофон и концерт членов жюри.

В этом году на карте фестиваля появилась новая площадка - "Подворье открытий". Это зона, посвященная русским географическим экспедициям и выдающимся исследователям и приуроченная к 300-летию со старта Первой Камчатской экспедиции. Площадка объединила потомков участников великих открытий, историков, педагогов и представителей Русского географического общества. Гостей ждут лекции, мастер-классы, выставки и дискуссии. Для детей и взрослых подготовлены мастер-классы по навигации, морским узлам и семафорной азбуке, игровые занятия и квесты. День завершит круглый стол с учеными и путешественниками, акция с гашением тематической открытки и программа Русского географического общества о раскопках в Арктике и освоении Севера.

Также дебютирует площадка "Арт-квартал", где пройдут мероприятия в рамках международной акции "Память сердца". Желающие примут участие в творческих пленэрах, чтобы создать натюрморт, нарисовать акварелью плакат времен СССР или подготовить колонку для газеты по образцу 1945 года, в которой рассказывается о праздновании Дня Победы 9 мая. Кроме того, на площадке гостям предложат принять участие в установке российского рекорда - воссоздании текста поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила" на подготовленном арт-объекте. Гости смогут сделать фото с "героями" произведения.

Наряды, концерты и угощения

Коллекции в пяти тематических блоках - от этнографического и современного авторского костюма до театра моды и культурных кодов в дизайне - продемонстрируют на площадке "Модный ряд". Программа дополнится выступлениями фольклорных коллективов, гранд-дефиле и церемониями награждения лучших коллекций и дизайнеров.

Приобрести уникальные аксессуары и наряды можно на соседней площадке "Площадь регионов". Там же развернулась выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства от мастеров из разных регионов страны, которые сохраняют свои традиционные промыслы, проходят мастер-классы. Для маленьких гостей подготовлена интерактивно-развлекательная программа на площадке "Детские забавы".

Площадка "Национальная кухня" - одна из самых любимых у гостей фестиваля. Сегодня здесь попытаются установить гастрономический рекорд по приготовлению Ленинградского рассольника объемом более 1,9 тыс. л. Установление рекорда запланировано на 17:00, после чего рассольник раздадут гостям в рамках музыкальных и интерактивных программ. Традиционно на территории фестиваля будет работать "Сытный двор" - ресторанная зона на свежем воздухе с разнообразными блюдами.

Главная сцена фестиваля - "Музыкальная площадь" - открылась трансляцией молебна и торжественным приветствием. На сцене в течение дня выступят лучшие коллективы из регионов страны, а также пройдут церемонии награждения. Ведущие - народный артист России Артем Каминский и певица и телеведущая Алла Омелюта.

Вечером зрителей ждет гала-концерт с участием таких звездных гостей, как Олег Газманов, Татьяна Куртукова, Filatov & Karas, Аскар Абдразаков, Mia Boyka, ST, Варвара, и других. Особое внимание уделено теме Года защитника Отечества и 80-летия Победы - на гала-концерте выступит хоровая группа Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. На малой сцене - "Музыкальной завалинке" - пройдут выступления фольклорных коллективов.