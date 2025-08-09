Венки на прощание прислали ученики актера, студенты Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, коллеги и учащиеся мастерской Сафронова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Гражданская панихида по народному артисту РФ актеру Владимиру Сафронову прошла в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС. Прощание проходило в здании Исторической сцены в Щепкинском фойе.

В центре фойе располагался гроб с Сафроновым, рядом стоял памятный портрет актера. Коллеги и поклонники артиста собрались почтить его память еще до официального времени начала прощания. Прощаясь с Сафроновым, многие не смогли сдержать слез.

Венки на прощание прислали благодарные ученики актера, студенты Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, коллеги и учащиеся мастерской Сафронова. "Любимому художественному руководителю", - написано на одном из венков.

Проститься с мастером пришли десятки людей, в их числе народный артист России Валерий Афанасьев, заслуженные артисты РФ Александр Вершинин, Василий Зотов и многие другие. Церемонию вел народный артист России Василий Бочкарев.

Ученики Сафронова поблагодари артиста за безграничную любовь к своему делу. "Спасибо вам, что вы, каждый раз выходя на сцену, доказывали, что вы большой профессионал. В своих образах вы несли боль, радость, любовь, искренность", — поделился воспоминаниями заслуженный артист России Александр Вершинин.

По окончании гражданской панихиды гроб с телом Сафронова вынесли из театра под долгие аплодисменты.

© София Кудряшова/ ТАСС

Сообщение о том, что Сафронов умер, появилось в Telegram-канале театра 5 августа. Актеру было 84 года. Как рассказала ТАСС дочь Сафронова Юлия, причиной смерти вероятно стала остановка сердца.