В Москве электробусы вышли на автобусный маршрут №519

Он проходит от станции метро "Рижская" до станции "Тимирязевская"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичные электробусы вышли на автобусный маршрут №519, проходящий от станции метро "Рижская" до станции "Тимирязевская". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С каждым месяцем количество самых современных российских электробусов в парках столицы растет. По будням 8 машин будут работать на новом электробусном маршруте, который проходит от станции метро "Рижская" до "Тимирязевской", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день автобусы обслуживаются на 12 площадках ГУП "Мосгортранс". На сайте также отметили, что переход на электробусы позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу в размере от 60 тонн в год.

За 2024 год в Москве заработало более 70 направлений электобусных маршрутов.