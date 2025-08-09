Названа причина смерти Краско

Народный артист РФ умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где актер прослужил 60 лет.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания театр сообщит отдельно.