МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Вы оставили порядка 10 тыс. комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. <...> Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, - отмена домашних заданий", - написал он.

По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием из-за проведения за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Как отметил председатель ГД, на данный момент конкретных предложений по решению вопроса о чрезмерной нагрузке нет. Он также подчеркнул, что с учетом технологий искусственного интеллекта (ИИ) и поиска готовых ответов домашнего задания в интернете процесс его выполнения порой превращается в пустую трату времени.

Володин указал на наличие примеров в мировой практике, где ученики получают навыки более глубокого изучения предметов и формируют критическое мышление за счет исследовательского и творческого характера домашнего задания. "Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ", - заявил он.

"Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема", - подчеркнул Володин.