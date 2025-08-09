Торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда состоялась на Площади Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда состоялась на Площади Победы в Санкт-Петербурге в честь 81-й годовщины окончания Ленинградской битвы, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Город впервые отмечает эту дату как официальный День воинской славы России.

"Мы благодарны президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу наших ветеранов о присвоении Дню окончания Ленинградской битвы такого статуса. Это большой вклад в сохранение исторической памяти", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова. Он напомнил, что в настоящее время продолжается работа над созданием нового мемориала на Пулковских высотах в память об участниках Ленинградской битвы. Комплекс, проект которого одобрил глава государства, возведут на месте, где проходила линия фронта.

Память защитников Ленинграда почтили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", Почетный гражданин Санкт-Петербурга Елена Тихомирова, председатель петербургской Ассоциации ветеранов специальной военной операции "Защитники Родины", участник СВО Георгий Журавлев, делегации Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии и другие.

В день окончания Ленинградской битвы в Петербурге традиционно возлагают цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны и воинским захоронениям. Этой дате также посвятили памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и жители со всего региона в этот день возложили цветы к мемориалу в деревне Зайцево Гатчинского округа - в память о мирных жителях, погибших в годы нацистского геноцида.

"Навсегда в историю подвига вошли Лужский рубеж, Невский пятачок, Синявинские высоты, Дорога жизни, освобождение Тихвина, защита Волхова, партизанское движение и трудовые подвиги жителей области в годы Великой Отечественной войны. Гордимся. Помним нашу историю. Чтим ветеранов. В мужестве предков черпаем силы для новых свершений", - отметил Дрозденко.

О Ленинградской битве

Ленинградская битва стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Эта битва имела большое политическое и военно-стратегическое значение, оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германия не могла перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта (под Москву, Сталинград, Курск). Более 350 тыс. воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

1 апреля 2025 года Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень дней воинской славы: 9 августа официально признано памятной датой в честь победы в Ленинградской битве.