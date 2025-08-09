В Москве построят новый участок трамвайной линии до станции МЦД "Останкино"

Работы планируют завершить к 2027 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новый участок трамвайной линии планируют построить в столице для связи улицы Академика Королева и станции Московского центрального диаметра (МЦД) "Останкино". Работы планируют завершить к 2027 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино. Реализация этого проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города. Время пересадки составит меньше двух минут", - написал он.

Собянин подчеркнул, что протяженность участка составит 1,6 км, также планируется обустроить пять остановок для трамваев. Идут работы по реконструкции участка примыкания к действующей сети и по приведению прилегающей улично-дорожной сети в порядок.

Все работы планируется завершить к 2027 году, добавил он.

Мэр отметил, что благодаря новому участку от ближайшей станции метро и МЦД появится еще один вариант проезда к телецентру "Останкино", киностудии "Союзмультфильм", Останкинской телебашне и парку "Останкино". Это также позволит сократить время в пути от телецентра и станции МЦД Останкино до ВДНХ.

По словам Собянина, перераспределение пассажиропотока позволит разгрузить станцию метро "ВДНХ" на 5%.