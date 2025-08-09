В ДНР завершили строительство водовода для Донецко-Макеевской агломерации

Сроки проведения работ были сокращены до минимума и заняли всего две с половиной недели

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Работы по строительству водовода, обеспечивающего переброску воды из Монаховского карьера в Ханженковское водохранилище, завершились в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минстрое региона.

"По поручению главы ДНР Дениса Пушилина сроки проведения работ были сокращены до минимума и заняли всего две с половиной недели. За данный период времени проложили 960 метров трубопровода и установили на пантон один погружной насос", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водовод позволит снизить напряженность в вопросе обеспечения водой жителей Донецко-Макеевской агломерации.