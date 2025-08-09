Сумма ущерба составляет около 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении у ведомства 12 квартир в Москве, предназначавшихся военнослужащим по контракту. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Жилое помещение (12 квартир - прим. ТАСС), как указано следователем в ходатайстве, является предметом преступного посягательства, в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевшего - Министерства обороны Российской Федерации, возможной конфискации имущества, - говорится в документах. - Наложить арест, запретив собственнику совершать сделки с указанным имуществом и распоряжаться им, а Управлению Росреестра - осуществлять государственную регистрацию сделок с указанным имуществом".

Как указано в материалах дела, речь идет о 12 квартирах на улице Металлургов в столичном районе Новогиреево. Дело расследует полиция. Предварительно установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила порядка 1 млрд рублей.

По его словам, в настоящее время устанавливаются личности причастных к хищению "федеральной собственности в особо крупном размере".